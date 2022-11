Hoe breng je je energierekening naar nul?

Steeds meer mensen lukt het om netto geld terug te krijgen van het energiebedrijf, of zich los te koppelen van het netwerk. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? De coolste gadgets op een rij.

Je kunt op twee manieren onafhankelijk worden van het net. Minder energie gebruiken of zelf energie opwekken. In de meeste gevallen is het de combinatie van deze twee.

Energie besparen

Energie die je bespaart, hoef je niet zelf op te wekken, en verkleint dus je probleem. Op Apparata staat een lijst van elektriciteitslurpende apparaten die je kan vervangen door zuinige alternatieven. Vaak is met een paar kleine ingrepen, het inruilen van het dure voor een zuinige gewoonte, al veel winst te boeken.

Zuinige lampen, zoals van IKEA, schelen veel. Bron IKEA, fair use

Goedkopere ingrepen zijn bijvoorbeeld de welbekende reflectorfolie achter de radiatoren plakken, met een klein ventilatortje de warme lucht rondom de radiator de kamer inblazen, tochtstrips, spaarlampen en zoiets simpels als een warme trui en de thermostaat flink omlaag draaien.

Maar er zijn ook slimme gadgets waarmee je flink kan besparen. Denk bijvoorbeeld aan een domoticasysteem dat de gordijnen dicht doet op momenten dat er veel warmte verloren gaat en weer open als je juist wil dat de zon het huis opwarmt.

in principe kan je als je voor zuiniger alternatieven kiest, je dagelijkse elektriciteitsgebruik terugbrengen tot twee à 3 kWh per dag. Dan wordt het ook veel makkelijker om deze energie zelf op te wekken, zelfs in de winter.

Zelf energie opwekken

De meest overvloedige energiebron binnen je bereik, is natuurlijk de zon. Op een zonnige zomerdag straalt de zon op zijn hoogtepunt al gauw meer dan 1000 watt per vierkante meter in. In de lente, zomer en herfst kan je met een paar zonnepanelen van bijvoorbeeld in totaal 3000 watt, ruimschoots in je energiebehoefte van 2-3 kWh voorzien. Als je deze elektriciteit in een Tesla Powerwall of een goedkopere accu opslaat, kan je ook ’s avonds van de energie in zonlicht genieten.

Heb je nog een plekje op je dak over? Dan kan je ook een zonnecollector plaatsen. Dat is een apparaat dat water opwarmt met behulp van zonlicht. Daarmee kan je het grootste deel van het jaar gratis douchen.

De zon is de grootste energiebron die we kennen. Bron NASA

Maar in de winter heb je wel een probleem. Een oplossing is om dan gebruik te maken van kleine windturbines. Vooral als je in een winderig gebied, zoals aan de kust woont is dit interessant. Voordeel van windturbines is dat ze in de winter zelfs iets meer energie opleveren dan in de zomer, zowel in de dag als in de nacht. Het nadeel: alleen als het waait. En dat is niet altijd.

Extra veel accu’s dus, als je echt helemaal los wil van het stroomnet. Of een benzinegenerator kopen. Anders kan je, zolang dat nog toegestaan is, wel met net verbonden blijven en salderen. Dat lost veel vervelende problemen op.

Mad scientist oplossingen

Uiteraard wil je als Apparata lezer, het liefst de meest prettig gestoorde oplossingen horen om wat aan het energietekort te doen. En gelukkig zijn wij mensen een redelijk excentrieke soort, waardoor die er volop zijn.

Een typisch Nederlandse oplossing is bijvoorbeeld moerasgas. Uit organische stoffen in de ondergrond komt een beetje methaan vrij uit het grondwater. Veel boerderijen in laag liggende gebieden maakten hier gebruik van, bijvoorbeeld om op te koken. Nu gebruiken er volgens de vereniging Brongas.nl nog 50 gezinnen dit opmerkelijke systeem.

Nog 50 gezinnen in Nederland koken op brongas. Bron: Vereniging Brongas.nl, fair use

Stroomt er een beekje langs je huis, dan kan je hier een waterrad in hangen voor wat gratis energie.

Gooi je vaak tuinafval en groenafval weg? Daar kan je je eigen methaan mee maken, voldoende zelfs om op te koken.

Oude, met een koffiefilter gefilterde frituurolie kan je gebruiken in een olielamp.

Je kan zelf stroom halen uit de grond, met behulp van bacteriën. Het Wageningse bedrijf Plant-E is er in geslaagd om hierop een straatverlichting te laten branden. Het voordeel is dat deze energiebron het hele jaar door werkt, tenzij de grond bevroren is.

Ook je lege aluminium blikjes kan je ombouwen tot een energiebron. Laat water door de as van je open haard of barbecue lopen, vul met deze kaliloog oplossing de lege blikjes, en plaats een stroomdraad in het blikje. Zolang de stroomdraad het metaal niet raakt en de oplossing nog niet door het blikje is gevreten, heb je nu een functionerende aluminium batterij waar je een lampje op kan laten branden. Deze oplossing is onder meer in Nepal erg populair.