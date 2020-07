AirPods opgepast: OnePlus Buds komen eraan

OnePlus heeft een nieuw product aangekondigd onder de naam Buds. Het gaat hier om draadloze oordopjes die onder meer gaan concurreren met de Apple AirPods.

Steeds meer techbedrijven leveren zelf ook draadloze oortjes. De Apple AirPods zijn natuurlijk het bekendste (en succesvolste) voorbeeld. Je hebt bijvoorbeeld ook de Samsung Galaxy Buds en de Huawei FreeBuds. OnePlus gaat ook meedoen en komt met eigen Buds.

Hoe de oortjes eruit komen te zien is nog even afwachten. De onthulling is op 21 juli, dezelfde datum waarop het technologiebedrijf ook de nieuwe OnePlus Nord gaat presenteren. Het techbedrijf omschrijft de Buds als producten die draaien om kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid.

Bij OnePlus hebben ze al wat ervaring met audioproducten. In 2017 hadden ze de Bullets Wireless. Later kregen deze een opvolger in vorm van de Bullets Wireless Z. Vermoedelijk zullen de Buds als losse aanschaf aanbevolen worden als je bijvoorbeeld gaat shoppen voor een OnePlus 8 (Pro) of de toekomstige OnePlus Nord.