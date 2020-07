Avatar is de heetste serie ooit op Netflix

Avatar: The Last Airbender is het langst de meest populaire Netflix show ooit geweest.

Het gaat de laatste tijd ontzettend goed met kwalitatieve content op Netflix. Gisteren werd bekend dat The Old Guard records aan het verpulveren was. Vandaag blijkt dat ook het iconische Avatar: The Last Airbender een regelrecht succes is. Sterker nog, de animatieserie van Nickelodeon is de langstlopende top 10 populaire serie ooit.

Avatar: The Last Airbender domineert op Netflix

Online medium Newsweek houdt al sinds de introductie van het top 10-systeem op Netflix de populairste series uit dat lijstje in de gaten. Gisteren verlaat Avatar: The Last Airbender na een streak van 60 dagen eindelijk de top 10 populairste series op de streamingdienst. Daarmee is het de langstlopende show in het (vermoedelijk Amerikaanse) top 10 lijstje.

Oude topshow

Voor de meeste millennials zal het bekend zijn, maar Avatar: The Last Airbender is geen nieuwe show. In tegendeel, de prachtige animatieserie kwam in 2005 voor het eerst op de buis. Het verhaal draait om Aang, een jongen die ontdekt dat hij de Avatar is. De door oorlog verscheurde wereld van The Last Airbender kan alleen in balans worden gebracht door Aang, nadat hij alle elementen leert te beheersen.

Blijkbaar is de nostalgie van een oude Nickelodeon-serie sterker dan het enthousiasme opgewekt door hitseries als Ozark, La Casa de Papel en Tiger King. Aang blaast al die shows namelijk omver met het 60-dagen durende record. De eerste 5 dagen nadat de serie op Netflix kwam, stond het zelfs onafgebroken op nummer één. Dit is de volledige top 10 volgens het medium:

1. Avatar: The Last Airbender: 60 dagen

2. Ozark: 57 dagen

3. Outer Banks: 51 dagen

4. Tiger King: 50 dagen

5. All American: 42 dagen

6. Love is Blind: 39 dagen

7. Space Force: 34 dagen

8. Dead to Me: 32 dagen

9. 13 Reasons Why: 28 dagen

10. Money Heist: 24 dagen

Kortom, Avatar: The Last Airbender is vanaf nu het langst de meest populaire show ooit op Netflix. Aan de andere kant, Forbes hanteert een nog iets gedetailleerder puntensysteem. Zo kan een serie die korter hoger in de top 10 stond eventueel een show die langer op een lage plek stond alsnog verslaan. Maar wat je interpretatie van ‘meest populaire serie’ ook is, ik ben al lang blij dat ons collectieve kijkgedrag een beetje is bijgestuurd na Too Hot to Handle.

Lees ook: Top 10 best bekeken Netflix films