De iPhone 16 geruchtenmolen

Het duurt nog even voor de iPhone 16 in de winkels zal liggen, maar dat weerhoudt de geruchtenmolen er niet van om op volle toeren te draaien. Met nog iets minder dan een jaar te gaan wordt er al druk gespeculeerd over de camera, het design en nog veel meer. Alle geruchten opsommen is meer werk dan het waard is. Dus hebben we de meest gangmakende en waarschijnlijke geruchten er uit getrokken om hier uit te lichten.

Release en line-up

De iPhone 15 en iPhone 15 Pro toestellen zijn nog maar net gelanceerd. Nu al kijken de tech watchers naar het einde van 2024. Naar verluidt komt tegen het einde van de herfst van dat jaar de volgende generatie iPhones op de markt. Wederom komen er twee varianten, de gewone en de Pro variant.

Waarschijnlijk blijft de reguliere iPhone 16 grofweg dezelfde dimensies behouden als de iPhone 15. De iPhone 16 Pro echter, wordt voor het eerst in jaren ietsje groter dan haar voorganger. Gelukkig voor Apple liefhebbers met kleine handen worden de toestellen niet heel veel groter: de iPhone 16 Pro krijgt een 16 cm display. De iPhone 16 Pro Max, wordt uiteraard net nog iets groter met een scherm van zo’n 17,5 cm.

Ook gaan er geruchten rond dat volgend jaar er een nieuw high-end toestel bij komt in de line-up. Nog meer features en prestige dan de iPhone 16 Pro en natuurlijk nog veel duurder, de iPhone 16 Ultra moet in alle opzichten het ultieme toestel worden.

Nieuwe chipset, nieuwe camera en nieuwe knop?

In de iPhone 14- en 15 modellen vind je een al erg indrukwekkende 18 megapixel hoofdcamera en een 12 megapixel ultragroothoekcamera. Maar als de geruchten kloppen, is het Apple gelukt om een nog betere camera in de iPhone 16 te proppen. Naar verluidt krijgt de iPhone 16 maar liefst twee 48 megapixel camera’s, waarvan één met ultragroothoeksensor.

De iPhone 16 reeks krijgt tevens een nieuwe A-series chip, ontworpen op de nieuwste N3E 3-nanometer node. Dat zal ongetwijfeld resulteren in een snellere en meer efficiënte telefoon. De exacte specificaties van de nieuwe chipset hebben we echter nog nergens kunnen vinden.

Tot slot komt er onder de vergrendelknop hoogstwaarschijnlijk een nieuwe knop bij. Deze wordt volgens intimi bij Apple intern de ‘Capture button’ genoemd. De naam verraadt al dat de knop gebruikt zal worden voor het maken van opnames. Exact wat de knop gaat doen is nog niet zeker. Maar met wat fantasie is er wel een invulling voor te verzinnen. Misschien dat je met een enkele druk op de knop een foto maakt, en door de knop ingedrukt te houden gaat filmen.

