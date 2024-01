De nieuwste trends van 2024 in webdesign

Om op te vallen en relevant te zijn voor bezoekers en zoekmachines zoals Google, is het belangrijk om de trends omtrent webdesign te volgen. Webdesigners zullen daarom nu en in de toekomst nog meer gebruik gaan maken van creatieve webelementen. Voorbeelden zijn geanimeerde illustraties, opvallende typografie en levendige kleuren. In deze blog lees je de vier belangrijkste trends van 2024 in webdesign. Zo blijf je aantrekkelijk voor de bezoeker en voorlopen op je concurrentie met jouw website.

Trend #1: Minimalistisch

Het begrip minimalisme wordt steeds belangrijker in webdevelopment. Steeds vaker wordt er de voorkeur gegeven aan een minimalistische website, waar nauwelijks afleidingen zoals buttons en pop-ups te zien zijn. Gebruikers zien het liefst alleen wat ze nodig hebben met de meest eenvoudige customer journey.

Trend #2: Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie en machine learning worden steeds belangrijker. In 2024 is het toepassen van deze technologie belangrijker dan ooit. Met behulp van deze handige hulpmiddelen is het mogelijk om het gedrag van de bezoeker van je website te analyseren en je content hierop af te stemmen. Dit heeft als gevolg dat de relevantie van je website wordt verhoogd, evenals de gebruiksvriendelijkheid. Probeer deze trend zeker eens uit (mocht je dit niet al doen)!

Trend #3: Donkere modus als standaard

Met deze derde trend wordt er gezorgd voor extra comfort bij de gebruiker. Dankzij de donkere modus wordt de belasting op de ogen vermindert. Dit is vooral van toegevoegde waarde als je website wordt gebruikt in een ruimte met weinig licht. Naast de verminderde oog belasting draagt de donkere modus ook bij aan een moderne en strakkere uitstraling van websites.

Trend #4: Digitale toegankelijkheid voor iedereen

In het jaar 2025 gaat de Europese wetgeving van start die website en apps verplicht om te voldoen aan internationale toegankelijkheidsrichtlijnen. Dankzij deze nieuwe regel – genaamd European Accessibility Act (EAA) – is er geen website meer die eromheen kan: digitale toegankelijkheid voor iedereen. En met iedereen wordt dan ook iedereen bedoeld: van slechtzienden tot (kleuren)blinden. In 2024 wordt verwacht dat de meeste websites hier al de nodige voorbereidingen voor treffen.

Wil je een website maken voor jouw onderneming, maar twijfel je of je dit zelf gaat doen? Wij helpen je graag met een eenvoudig toe te passen stappenplan.