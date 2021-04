Dé reden om Xbox Game Pass te nemen: GTA V - Apparata

Vanaf deze week zijn GTA V en GTA Online (en meer) onbeperkt op console en smartphone te spelen via de Xbox Game Pass Ultimate!

Er zijn tal van redenen om voor het Xbox Game Pass-abonnement van Microsoft te gaan. De redelijk schappelijke prijs, het brede scala aan games of de mogelijkheid om onbeperkt games te streamen naar je smartphone. Dat komt allemaal bij elkaar vanaf 8 april, als het legendarische GTA V beschikbaar is via Xbox Game Pass op console en Android.

Xbox Game Pass introduceert GTA V

In een blogpost kondigt Microsoft een hoop nieuwe games aan voor hun abonnement. Om eerlijk te zijn, de meeste van die games zullen voor bijna niemand interessant zijn en kunnen we rustig ‘filler’ noemen. Maar er is één troef die Microsoft in handen heeft en dat is natuurlijk Grand Theft Auto V.

Het bijzondere is dat GTA via het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement onbeperkt op console en via Android smartphone beschikbaar is. Gebruikers kunnen GTA V én GTA Online dus via hun smartphone streamen. Het is de eerste keer dat de bijna 10 jaar oude doch nog steeds populaire open-wereld-game op smartphones te spelen is.

GTA V was al eerder beschikbaar op de Xbox Game Pass, maar dat was langer dan een jaar geleden. Het spel werd vorig jaar april namelijk vervangen door Red Dead Redemption 2. In de tussentijd is er daarentegen veel veranderd. De Game Pass is gigantisch populair geworden (en dat artikel komt uit september van vorig jaar).

Kortom, na de ludieke stunt van Epic Games zal ook deze Microsoft-actie weer een gigantische boost aan populariteit voor GTA V geven. Vooralsnog is de game wel alleen op Android en Xbox-consoles te spelen. Voor PC-gamers is dat een beetje jammer. Als kleine kers op de taart kun je GTA V vanaf 8 april via deze omweg wel streamen naar PC, maar dat is niet helemaal officieel.

Lees ook: Zo verkort je de GTA laadtijden met grofweg 70 procent!