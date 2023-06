Deze technische vernieuwingen hebben de online gokwereld veranderd

De online gokindustrie heeft de afgelopen jaren behoorlijk wat vernieuwingen meegemaakt. Achter de schermen zijn de gokbedrijven voortdurend bezig om technische vernieuwingen door te voeren. Dat is ook nodig, want sinds de legalisatie van de online gokmarkt in Nederland zijn er steeds meer online spelers die een gokje wagen. Het voordeel van deze legalisatie is dat er veel meer mogelijkheden zijn om deze vernieuwingen door te voeren.

Vernieuwingen in de gokwereld

Nu de online gokbedrijven een vergunning bij de Kansspelautoriteit aan kunnen vragen en hun diensten legaal aan kunnen bieden, is het voor de bedrijven mogelijk om technische vernieuwingen door te voeren. Er kan immers geïnvesteerd worden, zonder dat er veel risico is dat de aanbieder haar diensten niet meer mag aanbieden. De legalisering heeft er dan ook voor gezorgd dat de online casino’s steeds meer stappen zetten op het gebied van technische vernieuwingen. Denk bijvoorbeeld aan de invoer van kunstmatige intelligentie, het bezoek aan het live casino of de mogelijkheid voor online gokkers om hun gameplay op een streamplatform uit te zenden.

Het gebruik van kunstmatige intelligentie

De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie is niet nieuw, maar in 2023 hebben allerlei AI-diensten laten zien wat ze kunnen. Om deze reden is 2023 absoluut het jaar geweest van veel berichtgeving over kunstmatige intelligentie. Uiteraard haken de casino’s daar ook op in. De online casino’s kunnen kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld gebruiken om computers beslissingen te laten nemen. Zo is het mogelijk om aan de hand van patronen te beoordelen of een speler ongebruikelijk veel geld inzet of te lang op de website speelt. Daardoor kunnen er tekenen zijn van witwassen of van bijvoorbeeld een gokverslaving. Op die manier kunnen de online casino’s kunstmatige intelligentie inzetten om dit soort situaties tegen te gaan.

Toch wordt AI niet alleen ingezet voor het maken van beslissingen. Het wordt ook ingezet om de spelervaring een stuk beter te maken. Zo kan AI worden ingezet om op basis van eerder gespeelde spellen aanbevelingen op maat te doen welke spellen ook leuk zijn om te spelen. Op die manier krijgen gebruikers een ‘casinovriend’ erbij.

Wil je meer weten over kustmatige intelligentie, ook wel Al genoemd?

De mogelijkheid om te gokken in het live casino

Een aantal jaar geleden was het bijna niet voor te stellen, maar tegenwoordig kun je in de meeste legale online casino’s van Nederland een bezoekje brengen aan het live casino. Bij het normale online casino spelen de gebruikers veelal tegen de computer. De computer werkt aan de hand van een Random Number Generator (RNG), zodat willekeurig bepaald wordt wat de uitkomst van een potje poker of blackjack tegen de computer zal zijn. Toch missen veel gebruikers de interactie bij dit soort spellen. In het echte casino kun je bijvoorbeeld een praatje maken met de dealer.

Juist om deze reden hebben de online casino’s technische vernieuwingen ingezet om de spelervaring beter te maken. Zo is het mogelijk om deel te nemen aan het live casino. Dat kan op twee manieren: de dealer zendt uit vanuit een echt casino, zoals bijvoorbeeld het Holland Casino in Scheveningen. Andere aanbieders hebben studio’s gebouwd waarin een poker- of roulettetafel wordt nagebootst. In beide gevallen is het mogelijk om via de chat een praatje te maken met de dealer. Daardoor is de ervaring in het online casino veel echter.

Het gereedmaken van spellen voor de smartphone

Tien jaar geleden was het noodzakelijk om voor de meeste spellen in het online casino allerlei software te installeren, zoals bijvoorbeeld Flash Player of Java Runtime Environment. Dat is tegenwoordig niet meer nodig. De spelproducenten hebben al hun spellen omgezet naar HTML5 en programmeren nieuwe spellen ook op deze manier. Dat heeft een groot voordeel: je kunt de spellen als bezoeker ook spelen op je iPad of iPhone. Uiteraard is het ook mogelijk om de spellen op een Android toestel te spelen. Het is niet meer nodig om daar software voor te installeren.

Dat heeft een groot voordeel, want op die manier kunnen bezoekers van het online casino meteen beginnen met spelen van bijvoorbeeld bonus buy slots of andere online gokkasten. Bovendien zijn er inmiddels al een aantal legale casino’s in Nederland die een app hebben uitgebracht voor de smartphone. Zo is het niet meer nodig om naar de website van de aanbieder te surfen, maar kunnen spelers in-app meteen beginnen met online gokken.

Digitale betaalmethoden

De online gokmarkt is booming. Dat zien ook de Nederlandse Loterijen terug. De loterijen hebben samen nog nooit zoveel verdiend aan de online gokmarkt. Omdat online casino’s met een vergunning van de Kansspelautoriteit hun diensten legaal kunnen aanbieden, mogen de aanbieders ook gebruikmaken van digitale betaalmethoden. Bij vrijwel ieder online casino in Nederland is het mogelijk om iDEAL te gebruiken om meteen geld van je betaalrekening op je speelrekening te zetten. Binnen een paar seconden is het geld bijgeschreven. Bovendien hoef je geen kopie van je ID-kaart meer te laten zien. Steeds meer casino’s bieden iDIN aan als veilige manier om je identiteit vast te stellen.

Streamen van je bezoek aan het online casino

Ten slotte zijn er websites waar het voor bezoekers mogelijk is om hun gameplay te delen met hun kijkers en volgers. Een website als Twitch was langere tijd de meest populaire keuze, maar deze website wil het online gokken meer aan banden leggen. Om deze reden zijn veel online gokkers verhuisd naar de website Kick. Op die manier is het mogelijk voor online gokkers om hun fans mee te laten kijken tijdens het gokken.