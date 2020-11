Dit filmpje verpulvert YouTube record met 7 miljard views! - Apparata

De Baby Shark Dance verpulvert het YouTube record dat tot voor kort in handen van Despacito was. Maar hoe kon dat gebeuren?

YouTube was ooit het platform van flauwe kattenfilmpjes, maar werd langzaam een gaming kanon en popmuziek fabriek. De Baby Shark Dance luidt misschien wel een nieuw era van YouTube in met een record verpulverend filmpje. Luis Fonsi moet daarmee zijn denkbeeldige bokaal afstaan, want de populariteit van Despacito groeide te… despacito.

Baby Shark Dance verpulvert YouTube record

Het nieuwste YouTube record is in handen van het Zuid-Koreaanse YouTube-kanaal Pinkfong. Het is bijna te gek voor woorden, maar het gehele kanaal staat in het teken van kinderliedjes. Baby Shark Dance is daarbij de nieuwste YouTube sensatie, met een record dat op het moment van schrijven 7.051.168.920 views waard is. Ofwel, ruim 7 miljard views, pakweg goed voor één view voor de gehele mensheid (exclusief de Europese Unie om precies te zijn).

Daarmee loopt de Baby Shark Dance 12 miljoen views voor op de zomerhit van Fonsi. Het zijn overigens wel twee totaal andere trajecten die de filmpjes hebben afgelegd. Despacito was een instant hit en groeide binnen no time uit tot recordhouder. Het onderstaande filmpje heeft een flinke weg afgelegd van ruim 4 jaar.

En zoals je zult horen, is het een doodsimpel, catchy kinderliedje over een familie haaien. Wat de boodschap precies is, is mij onduidelijk. Ook qua teksten zal hier geen Nobelprijs voor worden uitgereikt, om nog maar te zwijgen over de compositie. Desalniettemin is het een viral hit, waarschijnlijk mede omdat het als grapje onder volwassenen wordt gedeeld. Bij dezen!

Naast meeste views of all time is er nog een felbegeerd YouTube record dat Baby Shark Dance zeker niet gaat halen. Momenteel heeft de Zuid-Koreaanse popgroep BTS het record van meeste views binnen 24 uur. Daarvoor was dat de Zuid-Koreaanse meidengroep BlackPink… Die Koreanen weten hoe ze het internet moeten veroveren! Om nog maar te zwijgen over de smartphone-markt.