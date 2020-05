Gelekt: PlayStation 5 DualSense controller gaat véél te ver

Een ontwikkelaar praat mogelijk zijn mond voorbij en zegt dat de PlayStation 5 DualSense controller regendruppels als haptische feedback geeft. Wacht, wacht?!

Na de officiële aankondiging van de PlayStation 5 DualSense weten we dat de controller haptische feedback krijgt. Sony zet alles op alles om gamen, mede door de controller, zo meeslepend mogelijk te maken. Maar een interview met een game-ontwikkelaar suggereert dat de PlayStation 5-maker wel heel ver gaat in deze technologie. En dat zou nog wel eens vervelende gevolgen kunnen hebben.

Haptische feedback 2.0

De onthulling van de DualSense ging gepaard met een sprekend voorbeeld van haptische feedback. Wanneer je met de ene kant van een auto door modder rijdt en met de andere kant over de weg, dan voel je dat. De controller geeft je specifieke voelbare feedback. Nu suggereert Britse game-ontwikkelaar Mike Bitchell dat Sony een stapje verder gaat dan grote contrasten als modder en asfalt. Wat dacht je van regen?

Regen voelen?

In een podcast met voormalig IGN-redactrice Alanah Pearce gaat Bitchell mogelijk iets te ver. De gamers praten over hoe de PlayStation 5 straks regendruppels gaat simuleren. In plaats van een simpel audio-bestand met regengeluiden, zou bijvoorbeeld het reeds onthulde Unreal Engine 5 letterlijk iedere druppel individueel kunnen verwerken.

Vervolgens zie je Bitchell driftig iets intikken op zijn PC, zo spot Eggplante. Hij zegt “Ik zoek even op Google op of iets al aangekondigd is of niet.” Hij checkt met andere woorden of hij een eventueel NDA (non-disclosure agreement, een geheimhoudingscontract, red.) niet schendt. Informatie over de dev-kit van de PlayStation 5 of DualSense controller zijn natuurlijk strikt verboden.

Nadat hij zeker lijkt te weten dat hij geen contract schendt, suggereert hij tegen de andere ontwikkelaar dat de DualSense absurd gedetailleerde haptische feedback gaat geven in de vorm van regen. Hoe hoe zou dat in godsnaam voelen? En nog belangrijker, voegt dit wat toe?

Tot ziens, batterij

Zoals aangekondigd, krijgt ook de DualSense een oplaadbare batterij. Dat is fijn omdat je dan lekker draadloos kunt gamen, maar ik zie die beruchte pop-up alweer op m’n scherm verschijnen: ‘batterijniveau laag’. Dat krijgt je als de controller woest moet vibreren. Zeker wanneer je midden in een vuurgevecht zit, er een granaat naast je ontploft, een helikopter over vliegt, het regent en je personage een klein scheetje laat. Dat kost allemaal batterij.

En naast die gekkigheid, is het natuurlijk ook niet echt denkbaar hoe regen zich zou vertalen naar vibraties. In een rustige exploratiegame kan ik me er nog iets bij voorstellen, maar in de meeste gevallen ga je daar toch niks van merken?

Hoe dan ook, het is nog niet bevestigd dat Sony dit inderdaad in de DualSense gaat verwerken. Mochten ze dat wel doen, dan hebben ontwikkelaars naar alle waarschijnlijkheid de vrijheid om die feature al dan niet te gebruiken. Uiteindelijk zullen we naar verluidt tot november moeten wachten voor we de controller dan eindelijk in onze handen hebben en de regendruppels zelf kunnen voelen.

Lees ook: Sony start PR-machine PlayStation 5 met veel nieuws…