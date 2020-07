Gerucht: Ook Samsung doet gierig en levert geen oplader meer

Volgens insiders levert Samsung binnenkort geen oplader meer met een smartphone.

Smartphones worden steeds duurder. Een jaar geleden waren we nog geschokt dat toestellen de €1000 barrière doorbraken. Het is ondertussen al een beetje gewoon geworden. Maar kennelijk is die absurde nieuwe prijs nog niet hoog genoeg om ook basale accessoires mee te leveren. Na Apple lijkt ook Samsung te stoppen met het leveren van een oplader bij aanschaf van een nieuw toestel.

Samsung laat de oplader achterwege

Volgens het Zuid-Koreaanse ETNews (vertaald door SamMobile) gaat Samsung stoppen met het bijleveren van een oplader. Een doos met een gloednieuwe en peperdure Galaxy S20 Ultra heeft er dus naar verluidt geen oplader in zitten. En op het eerste gezicht is dit pure gierigheid.

Het kost de fabrikant in theorie enkele tientjes om een oplader erbij te doen. In plaats daarvan lijkt Samsung op deze manier de kosten een beetje te drukken. Sterker nog, het is een manier voor Samsung om extra geld te verdienen. Het kost ze minder om bijvoorbeeld een Galaxy Note 20 te verkopen, maar vervolgens kunnen klanten bij de check-out wel een Samsung oplader voor €40 erbij kopen. Maar ik bedoel, jullie verkopen toch ook geen laptops zonder oplader, toch?!

Maar… USB-C en beter voor het milieu

Aan de andere kant kunnen we de beslissing ook wel een beetje verantwoorden. Bijna elke fabrikant (behalve Apple) gebruikt tegenwoordig een USB-C charging port. Die zijn universeel en een zuinige gebruiker kan zijn oude oplader gewoon gebruiken voor de nieuwe smartphone. Dat scheelt weer afval én het kost de gebruiker in theorie minder geld.

Toch voelt het een beetje wrang. Je kunt een oplader kwijt zijn, hij kan stuk gegaan zijn, of je wilt gewoon heel graag een nieuwe. Daar komt ook nog eens bovenop dat we steeds sneller kunnen opladen. Dus als je voor het eerst in jaren weer een nieuwe smartphone koopt, dan moet je een nieuwe oplader hebben. Mijn oude vertrouwde originele 20W brick voor de OnePlus 5 valt flauw als ‘ie een 100W batterij ziet..

Het is nog niet officieel dat Samsung deze weg in slaat, maar ik denk dat de meeste gebruikers zullen beamen dat een oplader inclusief moet zijn. Naar verluidt zou Samsung vanaf 2021 stoppen met het leveren van opladers. Ze hebben dus nog een klein half jaar om van gedachten te veranderen.