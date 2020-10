iPhone 12 Pro Max vs Huawei Mate 40 Pro - Flagship beatdown - Apparata

In deze vergelijking leggen we de Apple iPhone 12 Pro Max naast de Huawei Mate 40 Pro. Dezelfde prijs, maar hele andere specs!

Deze week kwam Huawei met hun gloednieuwe vlaggenschip-serie, de Mate 40. Het toptoestel, de Mate 40 Pro, is behoorlijk aan de prijzige kant maar levert tevens hele solide specs. Hetzelfde zou gezegd kunnen worden over de Apple iPhone 12 Pro Max. Toevalligerwijs is de prijs van de twee toestellen praktisch gelijk. Een uitgelezen kans dus, om de Apple iPhone 12 Pro Max te vergelijken met de Huawei Mate 40 Pro. Haal de pleisters overigens maar alvast tevoorschijn, want het wordt bloederig.

Apple iPhone 12 Pro Max vs Huawei Mate 40 Pro

De instapmodellen van zowel de iPhone 12 Pro Max als de Mate 40 Pro kosten rond de €1200 bij de fabrikanten. Een flinke smak geld voor een smartphone. Zeker gezien Huawei geen Google-services meer mag aanbieden. Daarom bouwt het Chinese merk aan een eigen ecosysteem. Dat doet Apple altijd al, wat wederom een leuke overeenkomst tussen de twee toestellen is. De displays van de twee zijn tot slot ook praktisch even groot.

Maar daar blijft het ook wel bij wat betreft gelijkenissen. Zo heeft de Mate 40 Pro qua display een 50% hogere refresh rate en een dubbel zo snelle touch sampling. Het toestel heeft 2GB meer RAM, standaard de dubbele hoeveelheid opslagruimte en een verbazingwekkende camera-setup met een 50MP main lens!

Over verbazingwekkend gesproken, ook het opladen gaat absurd snel bij het toestel. De Mate 40 Pro pompt ruimt 3 keer zoveel Watt aan stroom de accu in vergeleken met de iPhone 12 Pro Max. Hetzelfde geldt voor het draadloos laden.

Kortom, eigenlijk wint Huawei het met van Apple. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. In tegenstelling tot een vergelijking van de iPhone 12 met een Samsung vlaggenschip, is er nog een factor die we moeten meerekenen. Zoals gezegd, Huawei biedt geen Google services meer aan. Dus dat zou alsnog de doorslag kunnen geven om voor Apple’s waterdichte ecosysteem te gaan.

Hoe dan ook, puur naar specs kijkend, is het doodsimpel. De Mate 40 Pro maakt gehakt van de Apple iPhone 12 Pro Max. Check de volledige vergelijking hieronder. Specs aangeduid met een sterretje (*) zijn niet door de fabrikant zelf bevestigd.

Specificaties Apple iPhone 12 Pro Max Huawei Mate 40 Pro Display en resolutie 6.7-inch Super Retina OLED 6,76 inch OLED Resolutie 2778 x 1284 pixels (19.5:9 ratio) 2772 x 1344 pixels (18.5:9 ratio)* Pixels per inch 458 ppi 456 ppi* Refresh rate 60Hz* 90Hz Touch sampling 120Hz 240Hz Processor Apple A14 Bionic Kirin 9000 Werkgeheugen 6GB RAM 8 GB RAM Opslagruimte 128/256/512 GB (niet uitbreidbaar) 256 GB (niet uitbreidbaar) Besturingssysteem iOS 14 Android 10 Cameraresolutie (achter) Quad 12MP, 12MP, 12MP (Ultra Wide, Wide, Telephoto, depth) Triple 50MP, 20MP, 12MP (Wide, Ultra-Wide, Telephoto) Cameraresolutie (selfie) Single 12MP Single 13MP SIM Dual SIM Dual SIM Batterij 3687 mAh* 4 400 mAh Snelladen max (Wattage) 20W 66W Draadloos oplaadbaar Ja, 15W Ja, 50W 3.5mm headphone jack Nee Nee Vingerafdrukscanner Nee Ja, under-display (optisch) Gezichtsherkenning Ja, FaceID Ja, Android Hoogte 160,8 mm 162,9 mm Breedte 78,1 mm 75,5 mm Dikte 7,4 mm 9,1 mm Gewicht 228 gram 212 gram Waterdicht Ja, IP68 Ja, IP68 Adviesprijs (vanaf) €1.259,- €1.199,99

