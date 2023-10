Meer dan duizend laadpalen geplaatst in Den Haag

De gemeente Den Haag heeft laten weten grootse plannen te hebben betreft elektrisch rijden voor de komende jaren. Zo willen zij in 2030 ruim 13.000 laadpunten plaatsen voor elektrische auto’s. Het klinkt goed, een verdubbeld aantal aan laadpunten. Toch zitten er risico’s aan dit plan verbonden waar rekening mee moet worden gehouden.

HTM inzetten voor stroom

Een verdubbeling van het aantal laadpalen per jaar brengt enige problemen met zich mee. Volgens de duurzaamheidswethouder is er een grote kans dat er in 2030 niet genoeg stroom meer gaat zijn om de plannen door te voeren. De oplossing voor dit probleem? Het openbaar vervoerbedrijf van de Haagse regio, HTM, wordt mogelijk ingezet voor de elektriciteit van de laadpalen. Het is een experiment waarmee de gemeente wil kijken of het netwerk de infrastructuur van elektrische auto’s zou kunnen voorzien. Wanneer dit succesvol is, dan zou het aantal laadpalen probleemloos kunnen worden opgeschaald.

Overbelasting stroomnet

Tegenwoordig zit het stroomnetwerk vol met bedrijven en instellingen die ontzettend veel elektriciteit gebruiken. Dit heeft alles te maken met verduurzaming; initiatieven die van oorsprong positief zijn, brengen toch complicaties met zich mee. Denk aan het gebruik van zonnepanelen, warmtepompen en natuurlijk elektrische auto’s. Het stroomverbruik in woonwijken en steden nemen toe. Er zijn zwaardere elektriciteitsaansluitingen nodig voor dergelijke voorzieningen, met als gevolg dat het stroomnetwerk sneller overbelast raakt.

Gevolgen overbelast netwerk

De gevolgen van de overbelasting van het stroomnetwerk zijn soms al te merken. De straten liggen vaker open, omdat het netwerk groter moet worden gemaakt. Ook het terugleveren van energie is soms moeizaam. Het aantal zonnepanelen is gestegen en de energie die dit oplevert, kan niet altijd terug geleverd worden op het netwerk. Omdat de vraag naar energie opgelopen is in vergelijking met het aanbod, kan het langer duren voordat je je huis kunt verduurzamen. Bovendien ontstaan er in sommige gevallen spanningsproblemen die ervoor zorgen dat het licht in huis kan gaan knipperen.

Zelf een slimme laadpaal plaatsen aan huis?

Ondanks de complicaties rondom stroom, betekent dat niet dat we ineens niet meer elektrisch moeten rijden, of geen zonnepanelen meer moeten willen. We moeten verantwoordelijk omgaan met onze energie en gelukkig kun je daar zelf al flink aan bijdragen. Er is ruim aanbod van laadpalen die duurzame energie bieden, waar je je auto thuis mee kunt opladen.

Laadpalen worden steeds slimmer. Ze weten bijvoorbeeld precies wanneer stroom goedkoper is en wanneer het elektriciteitsnet overbelast is. Het opladen van je elektrische voertuig zal bij een slimme laadpaal aan huis in het daltarief laden. Nog een voordeel is dat, wanneer je je auto thuis oplaadt, je precies weet hoeveel stroom je verbruikt. Kies bewust met groene stroom en slim laden, dankzij de volgende aanbieders:

#1 Slim laden met de loadbalance laadpalen van Alfen

De laadpalen van Alfen beschikken over een compact design voor zakelijk en huiselijk gebruik. Deze laadpaal heeft een laadvermogen van 3,7 kW tot en met 22 kW. Bevestigen kan aan een wand vastgemaakt, of met een optionele montagepaal. Dankzij geavanceerde, slimme oplaadfuncties en maximale laadsnelheden rijd je veilig, goedkoper, sneller en duurzamer van A naar B.

#2 Laden met groene energie met een laadpaal van Vandebron

Vandebron streeft naar 100% duurzame en groene energie in Nederland. Met deze laadpaal voor thuis krijg je alles: een elektrische laadpaal, laadpas en de app. Kies uit verschillende Kw-sterktes voor het opladen van je auto. Bovendien kun je kiezen of je een staande laadpaal wilt deze liever wilt bevestigen aan je muur.