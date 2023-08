Musk krijgt 280 miljoen dollar van Peter Thiel voor hersenimplantaten startup Neuralink

Neuralink, een van Elon Musk zijn vele tech startups, heeft een flinke geldinjectie gekregen van controversiële miljardair Peter Thiel. Neuralink ontwikkelt hersenimplantaten waarmee, volgens Musk, een hele reeks aandoeningen genezen kan worden. Verlamming, blindheid, en zelfs depressie, de lammen zullen weer lopen en de stommen spreken. Ondanks veel kritiek heeft het bedrijf nu 280 miljoen dollar meer om mee te spelen.

Founders Fund deelt miljoenen uit

Neuralink kreeg de miljoenen van een durfkapitaal bedrijf dat is opgezet door Peter Thiel. Thiel en Musk zijn oude bekenden, Thiel is ook mede oprichter van PayPal. Aangezien Thiel niet recentelijk 44 miljard dollar in de hens heeft gezet, had hij nog wat over om zijn oude kameraad te vlotten. Thiel was tevens raadslid bij Meta totdat hij daar vorig jaar opstapte. Een van de genoemde redenen was het feit dat Thiel de zaken (net als Musk) vaak net even wat anders ziet.

Neuralink is behoorlijk enthousiast over de investering en noemt het de start van een nieuw hoofdstuk voor het bedrijf. Ondanks felle kritiek over hoe het bedrijf omgaat met de dieren die het gebruikt voor haar tests (waarover hieronder meer) wil Musk zo snel mogelijk de chips van Neuralink in menselijke hersens implanteren. Musk geeft aan dat de papierwinkel is afgehandeld en dat het bedrijf binnen zes maanden kan beginnen met menselijke tests.

Neuralink heeft regelmatig de resultaten van onderzoek, uitgevoerd op dieren, getoond aan het publiek, maar volgens critici is het geheel niets anders dan “neurochirurgisch theater”.

Move fast and break things, maar dan met dieren

Neuralink heeft niet alleen op inhoudelijk vlak kritiek te verduren, de prijs voor Musk zijn ‘science project’ wordt vooral betaald door dieren. En niet een paar: zo’n 1.500 dieren tussen begin 2018 en eind 2022. Apen en varkens, schapen, muizen en ratten, ze zijn allemaal de klos. Volgens werknemers van Neuralink wordt er roekeloos met de dieren omgegaan. Wanneer een beest het geroer in de hersenen overleeft, kampen ze veelal met chronische ontstekingen, die op termijn ook fataal kunnen zijn.

Het onderzoek naar Neuralink door het Amerikaanse departement van agricultuur (USDA) loopt nog. Amerikaanse wetgevers hebben zelfs overwogen een apart panel in te stellen om de misstanden aan de kaak te stellen. De mogelijke gevolgen van een dergelijk onderzoek voor de bezigheden van Neuralink zijn momenteel nog niet te overzien. Desondanks heeft Neuralink afgelopen mei toestemming gekregen van de FDA (Federale medicijnen- en voedselautoriteit) om op mensen te gaan experimenteren.