Gedachtenlezende Neuralink nu op mensen getest

Neuralink van Elon Musk heeft toestemming gekregen om klinische proeven te starten op mensen. Goed nieuws voor verlamden.

Wat is Neuralink?

Neuralink is een hersenimplantaat dat kan communiceren met delen van de hersenen. Op die manier kan je de hersenen verbinden met een computer en apparaten besturen met je gedachten. De Neuralink N1 wordt gevoed met een oplaadbare accu, die verbonden is met een inductiespoel, Dit werkt via inductie. Dat werkt technisch gezien net zo als de Qi draadloze oplaadpunten, zoals je die ook hebt voor mobiele telefoons. Het volledige implantaat is ingebed in een beschermende laag die bestand is tegen de omstandigheden in de hersenen.

1024 extreem dunne elektroden, die geplaatst zijn op in totaal 64 draden, steken uit het omhulsel en leggen verbinding met de uitlopers van hersencellen. Omdat onze hersenen voor een deel elektrisch zijn, hebben de uitlopers van hersencellen, het axon en de dendrieten, de neiging richting de elektroden te groeien. Op die manier vormt zich een biologische verbinding. Signalen van de hersencellen kunnen worden afgelezen door de elektroden.

Operatienaald dunner dan een mensenhaar

Neuralink operatierobot. Bron Neuralink, screenshot

Een speciale operatierobot, hierboven afgebeeld, plaatst de 64 draden met elektroden in het brein. Een menselijke chirurg kan dit niet, de naald die de robot gebruikt is namelijk dunner dan een mensenhaar.

Korte termijn : dwarslaesiepatiënten

Tot nu toe werden er alleen experimenten uitgevoerd op apen, chimpansees om precies te zijn. Maar nu heeft Neuralink van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA toestemming gekregen om klinische proeven te starten op mensen. De vrijwilligers die zich op hebben gegeven, zullen nu een Neuralink N1 implantaat krijgen.

Patiënten, want de eerste toepassingsmogelijkheid voor Neuralink is die voor patiënten die opgesloten zijn in hun lichaam. Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld wijlen Stephen Hawking, die op latere leeftijd alleen op zeer omslachtige wijze kon communiceren. Met een hersenimplantaat als Neuralink kan je in theorie bijvoorbeeld een exoskelet bedienen (waardoor je weer kan lopen), of een toetsenbord of een muis. Al eerder is het gelukt om chimpansees een spelletje Pong te laten spelen.

Langere termijn: breincommunicatie

In de huidige variant is de Neuralink N1 alleen eenrichtingsverkeer. Dat wil zeggen dat het implantaat alleen hersensignalen kan lezen, maar ze niet terug kan sturen. De bedoeling op middellange termijn is dat het ook mogelijk gaat worden om signalen terug, de hersenen in, te sturen. Dan zou je bij wijze van spreken kunnen denken aan een bepaalde zoekopdracht op Google, of een natuurkundige berekening op Wolfram Alpha, en het antwoord direct in je gedachten krijgen.

Ook zou je bijvoorbeeld via het hersenimplantaat films kunnen bekijken, in een virtuele wereld rond kunnen lopen of kunnen telewerken.

Nog spectaculairder is de mogelijkheid om direct een vreemde taal te kunnen spreken, een vak te kunnen beheersen of een bepaalde sport, zeg schaatsen of skeleton, tot in de puntjes onder de knie te hebben.

Mind uploading

Eén van de meer controversiële, maar ook spectaculaire, potentiële toepassingen is mind uploading. Het, uiteraard dan technisch veel geavanceerdere, implantaat zou dan de inhoud van onze geest kunnen downloaden en op een computer laten draaien. Daarmee zou de mens onsterfelijk worden en niet meer afhankelijk zijn van ons biologische lichaam.

Ons brein bevat een slordige 100 miljard dicht opeengepakte neuronen met talloze dwarsverbindingen. Die zal het implantaat alle moeten aflezen. Dat is geen triviaal probleem. Of deze mechanistische interpretatie klopt, weten we niet. Nog veel van het brein is onopgehelderd. Kwantummechanica blijkt een grotere rol te spelen dan eerst werd gedacht: Uiteindelijk zullen we, of onze AI-opvolgers, deze uitdaging kunnen kraken. De vraag is alleen, wanneer.