Nintendo profiteert van Fortnite fittie Apple en Epic games - Apparata

Foto via NintendoLife

Terwijl Apple en Epic Games elkaar lekker aanklagen, brengt Nintendo de Nintendo Switch Fortnite Edition uit. Dit krijg je allemaal.

Terwijl we gespannen afwachten op de volgende Nintendo Switch, komt de consolemaker met een snackje. Een heel slim snackje, want Nintendo profiteert keihard van de ruzie tussen Apple en Epic Games met een Fortnite Limited Edition. Het mag dan wel geen Switch Pro zijn, maar het is wel een hele slimme zet van Nintendo. Dit is de Nintendo Switch Fortnite Edition.

Nintendo Switch Fortnite Limited Edition

De fittie tussen Apple en Fortnite-maker Epic Games loopt al een week of twee. Ondertussen verliest Epic Games bakken met geld door het conflict met de iPhone maker (om nog maar te zwijgen over het gebrek aan Google Play aanwezigheid). Gelukkig voor de Amerikaanse gamemaker komt Nintendo nu met een speciale Nintendo Switch Fortnite Edition.

‘Maar Yannick,’ zo hoor ik je denken, ‘Fortnite is toch gewoon gratis?’ Dat klopt. Het is daarentegen een console die vooral kwa nieuw uiterlijk in het teken van Fortnite staat. Nu, de kleurrijke, maffe game heeft niet echt een thema. Daarom is Nintendo met twee uitgesproken kleuren gegaan voor JoyCon controllers.

Verder zijn de docking station en achterkant van het hoofdscherm gevuld met bekende Fortnite-personages, waaronder de dansende banaan en de in de tweede Chapter geïntroduceerde goudvis. Ook staat de bus waar spelers aan het begin van een potje uitspringen op de rechter JoyCon. Tot slot staat Fortnite vooraf op de console geïnstalleerd, krijg je wat in-game skins én 2000 V-Bucks t.w.v. zo’n €14,-.

Prijs

De Nintendo Switch Fortnite Limited Edition komt op 30 oktober uit in Europa, zo schrijft NintendoLife. De prijs voor de beperkt uitgebrachte console is nog niet bekend. De standaard Switch kost zo’n €300 en natuurlijk gaat Nintendo van de Fortnite-gekte gebruikmaken om er wat extra voor te vragen.

Verder is alleen Oceanië aangekondigd; daar komt de Limited Edition op 6 november uit voor 469,95 Australische dollar, wat omgerekend nog geen €300,- is. Maar zoals gezegd, de standaard Switch kost al meer dan dat, dus het is nog even afwachten wat de daadwerkelijke prijs gaat zijn.