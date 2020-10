Officieel: OnePlus brengt goedkopere Buds Z uit - Apparata

Foto @OnePlus

OnePlus kondigt officieel de spotgoedkope OnePlus Buds Z aan, die in ieder opzicht een downgrade zijn. Maar ze zijn ook een stuk goedkoper.

Na de OnPlus Buds kondigt de Chinese prijsvechter naast de OnePlus 8T ook de OnePlus Buds Z aan. De gloednieuwe draadloze in-ear oortjes lijken behoorlijk veel op de voorganger, dus lijken ze op de AirPods (Pro). Kwa specs slaat OnePlus overigens zijn eigen weg in, want zoals lekken al lieten zien, zijn de Buds Z een kleine downgrade. Maar daar staat ook een schappelijke prijs tegenover.

OnePlus Buds Z

Op de officiële website laat OnePlus officieel de nieuwe Buds Z zien, inclusief de specs. Iedere earbud heeft een accu van 40mAh met nog een stevige charging case van 450mAh. Dat is wel meer dan zijn voorganger, al zegt OnePlus zelf dat hun nieuwste oortjes minder lang mee gaan. Op één lading kun je 5 uur muziek luisteren in plaats van 7. Met alle juice van de charging case haal je 20 uur in plaats van 30.

Ook het opladen gaat een stuk langzamer met de tweede generatie OnePlus oortjes. De nieuwe Buds Z zijn binnen 10 minuten genoeg opgeladen om 3 uur extra plezier te beleven. De originele Buds wisten er binnen diezelfde tijd 10 uur extra uit te persen.

Wel geeft OnePlus de Buds Z deze keer een IP55-rating mee, wat wil zeggen dat zweet, waterdruppels en lichte hoeveelheden stof geen enkel probleem zijn voor de oortjes. Oh, en ze hebben een bereik van 10 meter.

Dat alles komt in een pakketje van €59,- wat €30 goedkoper is dan zijn voorganger.

Downgrade

Het is daarentegen nog maar de vraag hoezeer die €30 besparing het waard is. In onze review van de originele Buds, hebben we namelijk redelijk wat kritiek op de oortjes. Het geluid is bijvoorbeeld meh en dat lijkt er absoluut niet beter op geworden.

Aan de andere kant schrijven we in dat artikel over de geweldige accuduur en snel opladen. Maar de OnePlus Buds Z gaan wat dat betreft juist achteruit. Het enige wat een pluspunt zou kunnen opleveren, is het draagcomfort. OnePlus is van one size fits all plastic naar rubberen in-ear opzetstukjes gegaan. Dat werkt noise canceling en draagcomfort in de hand.

Reviews moeten dan uiteindelijk uitwijzen voor wie de OnePlus Buds Z bedoeld zijn. De gadget ligt binnenkort in de winkel.