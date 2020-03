OnePlus 8: Op deze datum krijg je hem te zien

OnePlus laat weten wanneer het officieel de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro laat zien.





Terwijl de smartphone-markt grotendeels stil staat, maakt het Chinese OnePlus zich op voor de onthulling van de OnePlus 8. Het aankomende vlaggenschip van de voormalige flagship killer krijgt ontzettend stevige specs mee, maar over enkele weken weten we officieel of hij ook een stevig prijsje zal krijgen of niet. Pete Lau heeft ons in elk geval wel gewaarschuwd voor de prijs.

OnePlus heeft vandaag op een aparte pagina van de officiële website bekend gemaakt dat de onthulling van de OnePlus 8 over twee weken plaats zal vinden. Op 14 april, om 17:00 uur om precies te zijn. Op diezelfde website is de livestream van het toestel dan te zien. Dan leren we eindelijk of OnePlus weer een greep zal doen naar die ondertussen iconische titel: flagship killer.

Vooralsnog weten we op basis van lekken dat het Pro-variant in elk geval een razendsnel 120Hz display krijgt. Verder blijkt dat de OnePlus 8 en 8 Pro niet heel erg veel van elkaar verschillen, wat de prijs nog een stuk interessanter gaat maken. Mochten de twee kwa prijs ver uit elkaar liggen, dan zal dat de keuze om een OnePlus 8 Pro te kopen behoorlijk moeilijk maken. Het tegenovergestelde is ook waar, als de twee ongeveer in dezelfde prijsklasse zitten, dan is er bijna geen reden om met de ‘gewone’ OnePlus 8 te kopen.

Hoe dan ook, 14 april op een dinsdagavond, 17:00 uur weten we het officieel. Verwacht van ons diezelfde avond nog een eerste kijkje naar het toestel.

Foto @Winfuture

Lees ook: Dit moet je weten over het nieuwe OnePlus