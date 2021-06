OnePlus en OPPO gaan nóg meer op elkaar lijken! - Apparata

OnePlus en OPPO bundelen wederom krachten en gaan nog verder met de fusie van de bedrijf. Wat betekent dit voor diens smartphones?

OnePlus kwam ooit als een donderslag bij heldere hemel en verwierf een toegewijde fanbase voor hun vooruitstrevende producten. OPPO is wat betreft hardware best wel vergelijkbaar, maar ogenschijnlijk zonder een dergelijke achterban. Die laatste heeft daarentegen wel weer een veel grotere aanwezigheid en alle middelen die daarbij komen kijken. Daarom kondigen OnePlus en OPPO vandaag aan verder te gaan fuseren.

OnePlus <3 OPPO

De twee Chinese merken vallen allebei onder moederbedrijf BKK Electronics en spelen al langer leentjebuur. Recentelijk nam OnePlus zelfs HarmonyOS van OPPO over als officieel besturingssysteem. Kortom, de twee kennen elkaar maar al te goed. Het is daarentegen wel schokkend te noemen dat ze nu daarentegen zelfs verder gaan fuseren.

Wat betekent dat precies? Volgens de blogpost is en blijft OnePlus wel een onafhankelijk merk. Het merk zou onafhankelijk blijven opereren en dus gewoon OP-producten uitbrengen onder eigen naam. Maar tegelijkertijd zegt OnePlus-CEO Pete Lau het volgende:

Zoals velen zullen weten heb ik vorig jaar meer verantwoordelijkheden op me genomen om productstrategieën bij OnePlus en OPPO te ontwikkelen. Sindsdien hebben we een aantal van onze teams gefuseerd met die van OPPO om een beter gestroomlijnde operatie op te zetten en te profiteren van de gedeelde middelen. Nu we een positieve impact van die beslissing ervaren hebben we besloten om onze organisatie verder met die van OPPO te fuseren.

Het is dus meer dan aannemelijk dat we voortaan praktisch identieke smartphones van de twee merken gaan krijgen, afgezien van het naamplaatje. Daar hebben andere Chinese smartphonemerken ook een handje van.

OnePlus gaat verder niet in detail over wat de fusie precies betekent, maar het tijdperk van ongekende vlaggenschip-killers van OnePlus lijkt daarmee hoe dan ook voorbij. Of zou de samenwerking juist nieuw leven in de vergeten onderscheidende factor van het bedrijf blazen?