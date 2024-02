Recente releases op Netflix in februari 2024

Februari, de maand van liefde en verleiding, brengt niet alleen romantiek, maar ook een overvloed aan Netflix-schatten. Laat de gure winterdagen achter je en dompel jezelf onder in de warme gloed van het scherm, want Netflix heeft voor deze maand enkele adembenemende releases in petto. Van nostalgische klassiekers tot nieuwe ontdekkingen. Bereid je voor op een maand vol filmisch genot.

Terug naar de zomer van ’83

De liefde kent geen seizoen, maar op 1 februari neemt Netflix je mee naar de zwoele zomer van 1983 met de terugkeer van “Call me by your Name”. Deze tijdloze film, met de betoverende Timothée Chalamet in de hoofdrol, belooft niet alleen romantiek. Ook een reis naar een Italiaanse villa, waar een liefdesdrama ontvouwt, hoort erbij. De enthousiaste reviews begeleiden deze film als een warme bries, waardoor het een must-watch is voor de romantici onder ons.

Een romantisch avontuur

Voor de liefhebbers van romantiek die hunkeren naar een langer avontuur, introduceert Netflix op 8 februari de miniserie “One Day”. Deze romantische dramaserie, gebaseerd op het boek van David Nicholls, vertelt het verhaal van een 20 jaar durend liefdesavontuur, in 14 afleveringen. Deze Netflix-only serie neemt je mee door de kronkels van liefde en tijd, waardoor het perfect is voor een binge-watching sessie op een knusse winteravond.

Intriges en true crime

Op 9 februari wordt het tijd om de lichten te dimmen en jezelf te verliezen in de intrigerende wereld van “Lover, stalker, killer”. Deze true crime documentaire ontrafelt een complexe driehoeksverhouding tussen twee moeders en een monteur. Dit verzin je niet. Van intimidatie, tot online bedrog en moord: het zit er allemaal in. Een duister verhaal dat je op het puntje van je stoel houdt, terwijl de waarheid zich langzaam ontvouwt. Absoluut een voor op je lijstje als je houdt van een flinke dosis spanning en mysterie.

Stap in de glamoureuze wereld

Op 7 februari opent Netflix de deuren naar de glamoureuze modewereld met “The Devil Wears Prada”. Deze klassieker is een tijdloos meesterwerk van mode en intriges. Trek de wijn uit de kast, tover de kaas met dips op tafel en mik de borrelhapjes in de oven. Deze film doet de rest. Lachsalvo’s gegarandeerd. Laat je meevoeren door de modebewuste hoofdrolspelers tijdens misschien wel een feest van herkenning.

Nederlandse glorie

We sluiten de februari releases af met een vleugje Nederlandse trots in de vorm van “De Vuurlinie”, die op 15 februari zijn intrede maakt op Netflix. Deze film is gebaseerd op het verhaal van ex-commando Marco Kroon, die in 2009 geridderd werd en later betrokken raakte bij wapen- en drugshandel. Hier vind je een intrigerende kijk op het leven van een Nederlandse held, die niet onschendbaar blijkt. Een verhaallijn met een twist.

Een maand vol emoties en ontdekkingen

Februari brengt in streamingland weer voor elk wat wils, met een diverse selectie aan nieuwe films en series. Ze voorzien niet alleen in vermaak, maar bieden ook een welkome ontsnapping aan de koude winterdagen. Of moeten we zeggen, de plensbuien tijdens de voorjaarsvakantie?

Terwijl de liefde in de lucht hangt is er deze maand dus weer genoeg te zien. Wie weet welke nieuwe schatten er in het verschiet liggen als we maart tegemoet gaan. De wereld van streamingdiensten blijft verrassen en wij staan klaar voor de volgende golf van boeiende en betoverende verhalen. Door welke films en series laat jij je verrassen?

