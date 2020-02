Samsung Galaxy S20-serie stond al op Amazon

Woops, Amazon bevestigt even een viertal configuraties en prijzen door per ongeluk de Samsung Galaxy S20 al online te gooien.





Allerlei sites van derden krijgen langzaam de pre-release content van Samsung toegestuurd. Zo zagen we gisteren op PriceBaba al een waslijst aan officiële Samsung Galaxy S20-cases. Vandaag siert Samsung online winkel Amazon met niet zomaar een gadget. Jeff Bezos’ website featurede namelijk eventjes de daadwerkelijke Galaxy S20-serie!

Amazon (de versie van de Verenigde Arabische Emiraten) bevatte vandaag eventjes de officiële productpagina’s voor de Samsung Galaxy S20-serie. De aankomende vlaggenschepen van Samsung worden pas over een halve week aangekondigd, dus het moge duidelijk zijn dat er iets fout ging.

Foto @Amazon via AndroidAuthority

Wel weten we nu een aantal aspecten honderd procent zeker. Verschillende media namen namelijk screenshots van de pagina’s en hebben zo zwart op wit welke configuraties we kunnen verwachten. De vermelde prijzen zijn omgerekend van United Arab Emirates Dirham (AED) naar euro’s. De prijzen in Europa zullen naar verwachting een stuk hoger liggen.

Overigens is opvallend dat de renders die we eind vorige maand zagen overeen komen met deze officiële Amazon-foto’s, tot op de screensaver nauwkeurig. Ofwel, de persrenders waren nagenoeg zeker legit. Ook krijgen we een dwarsdoorsnede van de beschikbare kleuren. Ook dat lekte uit en lijkt accuraat.

Foto @Amazon