Samsung Galaxy S20 Ultra vs Apple iPhone 11 Pro Max camera vergelijking

Welke premium topper schiet te beste kiekjes?





Ondanks de camera-problemen van de Samsung Galaxy S20 Ultra heeft het toestel de meest veelbelovende specs uit het premium-segment. Maar hoe verhoudt de Galaxy S20 Ultra het tegen de eeuwige concurrent, de Apple iPhone 11 Pro Max? AndroidAuthority zocht het uit.

Uit onze vergelijking blijkt dat de Samsung Galaxy S20 op papier een aanzienlijk betere camera-setup heeft dan de iPhone 11 Pro Max. De iPhone heeft slechts 3 camera’s met 12 megapixels terwijl de Galaxy S20 Ultra vier heeft, te weten van 12MP, 108MP, 48MP en een dieptesensor van 5MP.

En bij ‘gewone’ foto’s in daglicht wint de Galaxy S20 Ultra het dan ook. Ook in HDR-modus weet Samsung betere kleuren en balans van licht en donker te creëren dan Apple. Toch is het niet zo eenzijdig als je zou denken. Vooral de Apple camera software lijkt goed zijn werk te doen in Portretmodus. Ook wat betreft kleuren zou de iPhone 11 Pro Max alles net iets beter vastleggen.

Dan is daar nog de achilleshiel van elke camera: het gebrek aan licht tijdens schemering. Afhankelijk van de scène hebben beide toestellen moeite met het scherp vastleggen van details onder moeilijke omstandigheden. In de nacht wordt het daarentegen duidelijk: de Galaxy S20 Ultra kan een donkere scène alsnog natuurgetrouw over laten komen. De iPhone krijgt het ook wel op beeld, maar de kleuren zien er een beetje raar uit.

Tot slot nog de zoom. Beide toestellen pronken in hun reclames met de geweldige zoom en dat is slechts gedeeltelijk terecht. Voor de iPhone 11 Pro Max heeft moeite om ingezoomd alles scherp te houden. De Galaxy S20 Ultra doet het wederom net ietsje beter.

Al met al wint de Galaxy S20 Ultra het net, zo schrijft de journalist. Samsung’s vlaggenschip (dat voorlopig nog niet in Nederland in de winkels ligt) is in sommige situaties gewoon net iets flexibeler dan de iPhone 11 Pro Max. Ga je vooral voor portretten en levendige kleuren, dan is de iPhone beter. Maar voor betere foto’s over het algemeen wint de Galaxy S20 Ultra het net.

Check alle gemaakte foto’s en vergelijkingen zelf hier. De een prefereert namelijk toch de iets warmere foto’s van Apple terwijl de ander juist het detail tijdens het zoomen wil hebben. Wat je ook kiest, je zit in elk geval behoorlijk goed.

Lees ook: Deze Samsung Galaxy S20 is net zo duur als een Audi