Teardown: Samsung Galaxy Note 20 repareren is geen feest

De Samsung Galaxy Note 20 (Ultra) repareren is geen pretje, zo blijkt uit een teardown.

De Samsung Galaxy Note 20 heeft een behoorlijk lastige start. De reeds onthulde toestellen uit de Note 20-serie kregen eerder deze maand de eerste, snoeiharde reviews. Nu neemt iFixit de Galaxy Note 20 en 20 Ultra onder de loep. En ook hier blijkt weer dat de Note-serie misschien niet de liefde krijgt die het verdient. Het toestel is namelijk onnodig moeilijk te repareren.

Samsung Galaxy Note 20 teardown

Zoals altijd neemt iFixit toestellen van grote fabrikanten onder de loep. Het medium doet altijd relatief wetenschappelijke teardowns, in tegenstelling tot de marteltests van JerryRigEverything. Maar marteltest of niet, de Samsung Galaxy Note 20 zit behoorlijk stevig in elkaar.

Handig als je hem vaak laat vallen, maar ook weer niet. Het begint bij het afnemen van de plastic achterkant, die stevig op z’n plaats zit met lijm. iFixit maakt het grapje dat de hittegolf (die ook in Nederland huishield) ervoor zorgde dat ze geen föhn of warmtepack nodig hadden. Maar goed, toch moet de lijm eerst verwarmd worden voor de achterkant eraf komt.

Hey, nog meer lijm

Ook dan lijken de grootste zorgen gepasseerd. De meeste onderdelen zoals het moederbord en de camera-module komen er gemakkelijk uit. Maar dan komt iFixit bij het tweede lijmfestijn. De batterij zit muurvast en vereist lijmoplosser en heel veel extra werk om hem er veilig uit te krijgen. Onnodig voor een onderdeel dat gemakkelijk slijt. Maar ja, ook het reparatieplatform is er niet meer verbaasd over.

Ondertussen voelt het onvermijdelijk dat Samsung hun batterijen dusdanig vastlijmt. Maar we willen de hoop nog niet opgeven. Samsung, als jullie luisteren, er zijn betere manieren (om de batterij vast te maken, red.).

Vreemde hitteoplossing Note 20 en Note 20 Ultra

Tot slot stuit iFixit nog op een raar verschil tussen de Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra. Onder het moederbord zit traditioneel een hitte-pad gemaakt van koperen spoelen. De hitte van onder andere de processor kan zo beter worden afgevoerd. Maar de twee toestellen hebben in dit geval een hitte-pad van grafiet.

Op zich is dat niet heel raar, maar het platform concludeert dat sommige toestellen wel weer die oude vertrouwde koperen hitte-oplossing hebben. Zou het verschil komen door de Exynos vs Snapdragon processoren? Nee, zo schrijven ze, want JerryRigEverything heeft een Exynos Note 20 met grafiet tegenover de Snapdragon met grafiet van iFixit.

Conclusie: Samsung Galaxy Note 20 (Ultra) niet te repareren

Kortom, zo concludeert het medium, de Samsung Galaxy Note 20-serie is nauwelijks zelf te repareren. Met een score van 3/10 scoort hij net zo goed als zijn kleine broer, de Galaxy S20 Ultra. Randonderdelen kunnen gemakkelijk vervangen worden, maar het scherm, de achterkant en de batterij zitten muurvast met lijm.