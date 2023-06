TV-apocalyps: programma haalt voor het eerst 0 kijkers

De kijkcijfers voor televisie gaan als een raket omlaag. Een ware TV-apocalyps. Het blijkt dat wij Nederlanders veel liever in de zon zitten dan tv kijken.

TV-apocalyps

Waar er in de goede oude tijd nog grote zorgen waren over kinderen en volwassenen die de hele dag achter de tv doorbrachten, blijkt het blauwe oog van de duivel nu steeds meer een oogje dicht en een snaveltje toe te doen.

Aan het liefdadigheidsprogramma Socutera, waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord, komt de twijfelachtige eer toe om als eerste programma in de geschiedenis van de Nederlandse televisie het ronde kijkcijfer van nul behaald te hebben. Geen enkele testkijker blijkt ingeschakeld te hebben toen dit programma op NPO3 op 20.19 op de buis was. TV-land is in rep en roer over deze TV-apocalyps, meldt de Mediakrant.

TV een verouderd medium

Tv-bazen proberen al sinds de opkomst van het internet jongeren weer naar de televisie te lokken. Maar het blijkt allemaal niet erg te lukken en de TV-apocalyps uit te stellen. Niet alleen YouTube, maar ook diensten als Netflix en Amazon Prime leveren series en films op maat, op een moment dat jij dat wilt, zonder moeilijk gedoe met een programmagids of recorder. Of dat een programmabaas bepaalt wat jij bekijkt.

Wil je meer weten over de beste streamingdiensten van dit moment?

Alleen voetbalwedstrijden, zoals Nederland-Kroatië, worden dan wel weer massaal bekeken, met 1,9 miljoen kijkers. Saillant is vooral dat de nieuwe programma’s niet aan blijken te slaan. Een herhaling van Ik Vertrek bleek het best bekeken programma. Best wel logisch dus dat de dames en heren in Hilversum met de handen in het haar zitten.

Lekker mopperen op Twitter

Op zich is dat best wel logisch. Onder een filmpje op Twitter, of het strenger gecensureerde Youtube of Facebook voor de meer fijnbesnaarde dan wel gevoelige lezertjes, kan je je onbekommerd overgeven aan ons nationale tijdverdrijf: mopperen. En lekker sektarisch laten zien dat Jij Deugt en de Ander (klimaatgekkie, antivaccinatie-wappie, poetinist, domrechts of deugkneus) het helemaal verkeerd begrepen heeft.

Kom daar maar eens om bij een TV-programma dat beter bekeken wordt dan de Astrolijn om drie uur ’s nachts.