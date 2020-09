Waarom de hele Netflix Cuties controverse complete onzin is - Apparata

Netflix staat zwaar onder vuur na controverse rondom het coming of age-drama Cuties, maar de cancel culture slaat lachwekkend hard de plank mis.

De laatste weken staat Netflix zwaar onder vuur vanwege een Franse Original genaamd Mignonnes, ofwel Cuties. Het verhaal gaat over een jonge meid die danseres wil worden en zich los wil koppelen van haar immigratieachtergrond en onderdrukkende religie en cultuur. Het is een exploratie van wat het betekent om op te groeien in een wereld vol seks en zelfexpressie. Maar menig ongeïnformeerd criticus ziet maar één ding: kinderporno.

Heb je Netflix’ Cuties überhaupt gezien?

Ongeveer een maand geleden begon de controverse rondom de Netflix film Cuties. De film werd eerst op filmfestivals geprezen, waarna sommige critici op basis van één marketing poster heel Netflix omver wilde werpen. Petities richten zich niet op de film, maar op de streamingdienst zelf. Er is zelfs een groep Republikeinen die in de Verenigde Staten een strafrechtelijk onderzoek wil vanwege vermeende milde kinderporno.

Maar heeft iemand de film überhaupt gezien?!

Pijnlijke misinterpretatie

Nu de film uit is op de streamingdienst, had ik verwacht dat men zich wel zou bedaren. Het is daarentegen overduidelijk dat verreweg de meeste Twitter-warriors de film niet eens gezien hebben. Want als je een klein beetje oplet, is de subtext van de film overduidelijk.

Nu, niemand zal beweren dat het gemakkelijk of prettig is om te kijken naar 11-jarige meisjes die veel te seksueel dansen. Maar zoals TheGuardian terecht schrijft:

Cuties veroordeelt juist de ‘pornoficatie’ van vrouwen en jonge meiden door social media en de samenleving. Het gaat om de valse belofte van vrijheid door middel van je seksueel getint uiten [op sociale media]. De omstreden scenes zijn pijnlijk om naar te kijken, maar dat is nou juist de bedoeling. Bradshaw, The Guardian Cuties review

Met andere woorden, de film gedoogt en propageert geen seksueel getint gedrag door 11-jarigen. Het verafschuwt deze tendens die overduidelijk in de samenleving aanwezig is. Het is een semi-autobiografische afspiegeling van wat de vrouwelijke filmmaker in de samenleving ziet. En dat maakt niet de film pervers, maar juist degene die geen sterke walging voelt bij het kijken van de film. Ofwel, de film doet precies wat het wil bereiken.

Helaas hebben de protestanten de uitzonderlijk onsubtiele boodschap niet weten op te vangen. Grappig, want de film én de petitie-tekenaars hebben dezelfde uitgangspunten: de over-seksualisatie van jongeren kan niet.

Fight Club

Cuties lijdt aan wat ik liefkozend het Fight Club syndroom (of Tony Montana complex) noem. Vele jonge tieners hadden (en hebben) een poster van Fight Club op hun kamer hangen. Na de release van de film in 1999 werden echte fight clubs opgericht. Iedereen citeerde de regels van Fight Club. Plotseling was iedere fan van de film zelfs een anarchist geworden.

Maar ironisch genoeg zijn de schrijver van het gelijknamige boek én de regisseur van de film heel duidelijk. De boodschap is juist hoe gevaarlijk de denkbeelden van de hoofdpersoon zijn. Het laat zien hoe vatbaar gemarginaliseerde mannen zijn voor radicale en destructieve groeperingen. De film laat juist zien hoe het niet zou moeten. Zo ook Cuties.

Cancel culture

Maar hoe diepgaand Netflix’ Cuties ook is, niemand ontsnapt aan de huidige cancel culture. Als een gedecentraliseerde groep internetboeven (ook al zonder objectieve argumenten) iets wil annuleren, dan gebeurt dat ook. Dat is de cancel culture van tegenwoordig.

En de gevaarlijke tendens van niet onderbouwde protesten marginaliseren is gevaarlijk. Netflix verliest as we speak abonnees vanwege de Cuties controverse.

Zonde, want hoewel de film totaal niet vlekkeloos in elkaar zit, kaart het wel een schrijnend probleem in onze samenleving aan. En als we net zoveel over de seksualisatie van jongeren zouden praten als over het annuleren van Netflix, dan zouden we als mensheid er flink wat op vooral gaan..