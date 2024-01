Werkgever speelt grote rol in overstap op elektrisch rijden

Al jaren biedt de overheid allerlei fiscale voordelen aan bestuurders om te motiveren om elektrisch te gaan rijden, maar dat gaat nu minder worden. Om alsnog te kunnen profiteren van de natuurlijke voordelen van elektrisch rijden, kijken veel bestuurders nu naar hun werkgever en voor een goede reden.

De rol van de werkgever

Uit een onderzoek naar de motivatie van leaserijders voor de keuze voor elektrisch rijden bleek dat acht op tien leaserijders of al elektrisch rijdt of dit overweegt te gaan doen. Hierbij gaf het merendeel van de deelnemers aan dat hun werkgever actief het elektrisch rijden stimuleert. Werkgevers hebben uiteraard zo hun redenen daarvoor. Zo draagt het bijvoorbeeld bij aan het behalen van hun eigen duurzaamheidsdoelen. Daarbij kunnen kosten worden bespaard op dure brandstof.

Werkgevers steken meer en meer aandacht in het bevorderen van duurzamere mobiliteit binnen hun eigen bedrijf. Niet alleen door elektrisch rijden, maar ook andere alternatieve vervoersmethodes te motiveren. Zo wordt het ook steeds vaker mogelijk om een elektrische fiets te leasen of een mobiliteitsbudget tot je beschikking te hebben.

Wel is het duidelijk dat werkgevers meer zullen moeten gaan doen om elektrisch rijden te (blijven) stimuleren. De langzaam verdwijnende fiscale voordelen zijn namelijk niet alleen voor particuliere EV-rijders, maar ook voor de zakelijke lease rijders.

Afnemende fiscale voordelen

De rol van de werkgever in de motivatie voor elektrisch rijden bestond natuurlijk al. Nu de fiscale voordelen van particuliere bestuurders langzaam gaan afnemen, zal deze rol flink gaan toenemen in belang. Een voorbeeld van een huidig fiscaal voordeel zijn bijvoorbeeld dat mensen met een elektrische auto geen belasting op personenauto’s en motorrijwielen hoefde te betalen. Met 1 januari 2025 zal dit niet meer zo zijn. Ook was er voorheen sprake van korting op bijtelling bij elektrische auto’s, maar ook dit voordeel wordt afgebouwd. Deze aanpassing heeft ook invloed op het zakelijk leasen van een EV.

De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen laat blijken dat er mede door de extra voordelen die men kan halen uit het zakelijk leasen van een auto, gekozen wordt voor een EV. Maar veel mensen maken zich zorgen over deze afnemende fiscale steun. De realiteit blijft namelijk dat EV’s nog significant duurder zijn dan reguliere brandstof auto’s. Zonder deze steun zou het dus zomaar kunnen dat de groei in elektrisch rijden bijna stil zal vallen, terwijl het juist de bedoeling is dat dit aanhoudt en zelfs zou moeten aantrekken.

Uiteraard zijn er al langer zorgen over het in stand houden van de groei in EV gebruik. Naast de verminderende fiscale voordelen, speelt het overvolle elektriciteitsnetwerk hier natuurlijk ook een rol in. Zo lijkt het erop dat dit ook nog de nodige verandering voor elektrische rijders met zich mee zal brengen. Dit maakt dat de toch al grote rol van het Nederlandse bedrijfsleven nog wat verder zal toenemen, in ieder geval tot de overheid hopelijk met nieuwe stimulerende maatregelen komt.