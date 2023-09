Het antisubsidieonderzoek: Chinese EV’s onder de loep in Europa

De Europese Commissie heeft aangekondigd dat er een onderzoek zal worden uitgevoerd naar Chinese elektrische auto’s. In dit onderzoek wil de Commissie nagaan of Chinese fabrikanten oneerlijke concurrentie bedrijven, vergeleken met de elektrische voertuigen van westerse fabrikanten. Momenteel winnen Chinese elektrische auto’s steeds meer terrein op de Europese markt. Maar wat zouden hiervan de potentiële gevolgen kunnen zijn voor Nederland? In dit artikel lees je meer over het antisubsidieonderzoek en de werkelijke cijfers van de aanwezigheid van Chinese EV’s in de Europese Unie.

Oneerlijke concurrentie in de EU?

Er werd al eerder aangekondigd dat de Europese Commissie een onderzoek naar Chinese EV’s zou gaan uitvoeren. Het onderzoek is gebaseerd op de verdenking dat Chinese fabrikanten van elektrische voertuigen oneerlijke concurrentie praktiseren. Volgens de Europese Commissie ontvangen deze elektrische voertuigen aanzienlijke staatssteun, wat de aanleiding vormt voor het zogenaamde “antisubsidieonderzoek”. Na de afronding van het onderzoek zullen er mogelijke maatregelen worden genomen, waar de Chinese autoriteiten niet blij mee zijn.

De reactie van het Chinese ministerie

Volgens het Chinese Ministerie wordt het antisubsidieonderzoek beschouwd als een vorm van protectionisme. Het ministerie benadrukt dat het onderzoek de mondiale auto-industrie en de internationale toeleveringsketen kan verstoren. De ontvangst van het onderzoek is niet positief, en het zou een negatieve impact kunnen hebben op de handelsrelatie tussen China en de Europese Unie.

De Chinese brancheorganisatie, bekend als de China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), heeft ook gereageerd op het onderzoek. CAAM beweert dat de sterke concurrentiepositie van Chinese elektrische voertuigen niet primair te danken is aan subsidies. Toch blijft de Europese Commissie hier wantrouwig tegenover staan.

Beperkte aanwezigheid Chinese EV’s in de EU

In september 2023 zijn we nog niet zover dat we ons zorgen hoeven te maken over auto’s afkomstig uit China en hun al dan niet oneerlijk verdiende marktpositie. Ze overspoelen nog niet in grote aantallen de Europese Unie. Van de in totaal 257.059 nieuwe auto’s die dit jaar in Nederland werden geregistreerd, waren er 65.501 elektrisch. Dit betekent dat circa 25,5 procent van alle geregistreerde auto’s in Nederland elektrisch is. Slechts een deel van deze elektrische voertuigen is van Chinese automerken.

Het is echter niet altijd eenvoudig om vast te stellen welke auto’s precies onder de noemer “Chinese merken” vallen. Aandelen van Volvo en Polestar zijn bijvoorbeeld in handen van het Chinese Zheijang Geely. Ook hebben ze belangen in het merk Smart. Maar horen deze merken nu bij de Chinese automerken? Van oorsprong niet en zo staan ze ook niet bekend.

Het antwoord is dan ook: nee. Momenteel worden deze merken niet beschouwd als Chinese voertuigen. Merken zoals BYD, Nio en MG daarentegen wel. In totaal zijn er momenteel in Nederland 4.417 geregistreerde EV’s van Chinese merken. Dit betekent dat 6,74 procent van alle geregistreerde elektrische auto’s in Nederland van een Chinees merk afkomstig is. Dat is dus nog niet zoveel.

Een blik op de toekomst

De cijfers voor 2023 laten zien dat de aanwezigheid van Chinese EV’s in Nederland momenteel nog relatief bescheiden is. Met een marktaandeel van slechts 6,74 procent lijken Chinese elektrische autofabrikanten nog geen dominante positie in de Europese auto-industrie in te nemen. Toch kunnen we verwachten dat er in de nabije toekomst meer Chinese elektrische modellen naar Nederland zullen komen.

In 2024 staat de Europese lancering van nieuwe modellen van het merk MG en tevens van BYD gepland. Daarnaast hebben merken als Polestar en Smart plannen om hun aanwezigheid uit te breiden.

Voordat deze uitbreiding plaatsvindt, heeft de Europese Commissie dus plannen om het antisubsidieonderzoek uit te voeren. Met dit onderzoek hoopt de EU eerlijke concurrentie op de Europese automarkt te controleren en garanderen.

