'Netflix tovert het legendarische The Elder Scrolls om tot serie' - Apparata

Volgens een insider werkt Netflix aan een TV-serie die zich in het iconische The Elder Scrolls game-universum afspeelt.

Netflix heeft de smaak te pakken na The Witcher. De razend populaire gameverfilming startte een tendens bij de streamingdienst om alle geliefde games tot series om te toveren. De nieuwste toevoeging aan dat lijstje is The Elder Scrolls, tenminste als we insider Daniel Ritchtman mogen geloven.

Netflix maakt The Elder Scrolls tot serie

Insider Ritchtman vertelt tegen GameRant dat Netflix een nieuwe game op de radar heeft. Na The Witcher en Castlevania zou Netflix ook actie RPG The Elder Scrolls tot TV-serie omtoveren. De legendarische franchise (meest recentelijk Skyrim) leent zich natuurlijk hartstikke goed voor het vertellen van intrigerende verhalen. Ik bedoel, The Elder Scrolls was Game of Thrones voordat Game of Thrones Game of Thrones was.

Naar verluidt wordt Tamriel tot leven gebracht in de show. Het is daarentegen niet bekend of we een bestaand The Elder Scrolls verhaal krijgen of iets compleet nieuws zoals. Maar dat de serie gemaakt wordt, is in elk geval niet moeilijk om te geloven.

De fantasy-wereld van The Elder Scrolls leent zich immers perfect voor een Netflix adaptatie. De vermelde insider laat daarbij weten dat de show net zo succesvol moet worden als The Witcher.

Met andere woorden, Netflix is bereid om flink wat in de show te investeren. Dat is essentieel bij een fantasy verhaal als dit; niemand zit op een slecht gerenderde draak of een goedkoop uitziende orc te wachten.

Netflix is overigens niet vies van het tot leven brengen van populaire videogame franchises. Naast The Witcher en Castlevania werkt de streamingdienst aan twee Blizzard gameverfilmingen. Er is een Resident Evil show in de maak. Splinter Cell komt naar het zilveren scherm. En Assassin’s Creed krijgt na een tegenvallende film de Netflix behandeling.

Wanneer de The Elder Scrolls Netflix TV-serie uit moet komen, is nog niet bekend.