OnePlus kondigt alvast OnePlus 8 gadget aan

Hoewel nog op de officiële onthulling van de OnePlus 8 wachten, brengt het Chinese smartphonemerk langzaam wat informatie naar buiten. Eerder wisten we al wat de processor ging zijn en we ontdekten ook al dat de serie een steengoed display gaat krijgen. Nu laat OnePlus zelf weten dat er ook een bijbehorende OnePlus gadget gaat komen; een draadloos oplaadstation.

OnePlus kondigt op hun eigen website de Warp Charge 30 Wireless aan. Het is een oplaadstation dat 30 Watt draadloos laden ondersteunt, onder andere voor de aankomende OnePlus 8-serie. Met de gadget zou het aankomende (volgens Pete Lau dure) toestel binnen een half uur voor 50% zijn opgeladen.

Naar eigen zeggen zal de OnePlus Warp Charge 30 Wireless een uniek design krijgen. “Om deze drastisch verbeterde oplaadsnelheden te bereiken, moesten we de eerste geïsoleerde oplaadpomp met Warp wireless direct oplaad architectuur combineren.” Wat dat precies betekent, weet niemand, maar het merk belooft in elk geval 97% oplaadefficiëntie. Dat betekent dat slechts 3% van de verbruikte energie verloren zou gaan als warmte, wat behoorlijk indrukwekkend is.

Overigens heb je niets aan de gadget als je van plan bent om een OnePlus 8 te kopen, want volgens geruchten zal alleen de OnePlus 8 Pro draadloos opladen ondersteunen. De voormalige prijsvechter zegt hier niets over in de blogpost.

De gadget komt vermoedelijk samen met de OnePlus 8-serie uit. Nog een weekje wachten dus!