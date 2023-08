Wanneer komt de nieuwe iPhone 15 uit? Dit is wat we weten

De release van de nieuwe iPhone 15 komt er aan. Dat is bevestigd door meerdere bronnen. Maar vanuit Apple zelf is er nog geen bevestiging over de officiële onthulling. Normaliter kondigt Apple een nieuw model van de telefoon ruim vooraf aan, maar dat is nog niet gebeurd. Toch denken verschillende Apple-experts te weten dat de telefoon gepresenteerd zal worden op het iPhone event dat waarschijnlijk 12 of 13 september gehouden zal worden.

Hoe zit het met de release?

Er wordt al sinds eind 2022 over de iPhone 15 en diens specificaties wordt gesproken. Ook leek het er langere tijd op leek dat de smartphone eerder dit jaar al onthuld zou worden. Door een vertraging en dip op de hele smartphone markt in de VS, kwam er een kink in de kabel. Toch lijkt het erop dat de release er binnenkort eindelijk aan komt.

Apple kondigt nieuwe telefoons geregeld in de eerste twee weken van september aan. Over de editie van dit jaar is officieel nog niets vrijgegeven. Kijkend naar voorgaande jaren en bronnen die zeggen dat het evenement eraan gaat komen, is het echter wel waarschijnlijk dat Apple ook dit jaar in de tweede week van september een nieuwe telefoon presenteert. De iPhone 15 zou dan een week later in de voorverkoop gaan. Dat betekent dat je het model vanaf 22 september in de winkels zou kunnen kopen.

De iPhone 15 in verschillende modellen

De iPhone 15 gaat in verschillende modellen uitkomen. Deze modellen zijn de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max, ook wel Ultra genoemd. Daarnaast zullen er waarschijnlijk ook twee nieuwe Apple Watches uitkomen, nieuwe Airpods en een nieuwe iPad.

De iPhone 15 krijgt, net als eerdere modellen, waarschijnlijk een 6,1-inch display. Verder krijgt de telefoon enkele features die al in de iPhone 14 Pro zaten en wordt bijvoorbeeld de camera verbeterd. De iPhone 15 Plus krijgt een 6,7-inch display. Dit is een behoorlijk stuk groter dan de normale iPhone 15, maar dat zal dan ook in de prijs te zien zijn. Verder zijn de features van deze telefoon ongeveer gelijk aan de iPhone 15.

Vervolgens is er ook de iPhone 15 Pro. Deze telefoon heeft ook een 6,1-inch display. Verder wil Apple het roestvrij staal dat voorheen werd gebruikt gaan veranderen naar titanium. De Apple Watch Ultra heeft dit ook en dit bevalt. Als laatste brengt Apple de iPhone 15 Pro Max uit. Dit is de grotere versie van de iPhone 15 Pro. De telefoon heeft dezelfde features als de Pro, maar dan op een 6,7-inch display. Daarnaast heeft de Pro Max ook een periscopische cameralens. Hiermee kun je nog verder optisch inzoomen.

Welke nieuwe features komen er allemaal?

Er zijn verschillende features die in alle iPhone 15 telefoons naar voor gaan komen:

Nieuwe USB-C oplaadpoort: De nieuwe iPhones en andere Apple producten krijgen vanaf nu een USB-C oplaadpoort. Dit komt voornamelijk door de verplichtingen die de Europese Unie heeft gesteld wil Apple nog producten in de EU verkopen. Vanaf 2024 mogen gadgets namelijk alleen verkocht worden als ze voorzien zijn van een USB-C poort. Nieuwe behuizing: Op gelekte foto’s en renders van de nieuwe telefoon is een nieuwe, rondere, behuizing te zien. Dit zou betekenen dat Apple afstapt van de meer hoekige randen, en overstapt op een meer ronde telefoon. Daarnaast zullen de iPhone 15 Pro en Pro Max een behuizing van titanium hebben. Andere chips: De iPhone 15 en iPhone 15 Plus zullen worden uitgerust met een nieuwe chip; Apple’s A16 Bionic. Dit is geen nieuwe chip, maar deze chip werd voorheen alleen nog maar gebruikt in de iPhone 14 Pro varianten. De iPhone 15 Pro en Pro Max zullen daarentegen wel een compleet nieuwe chip krijgen; de A17 Bionic. Dit is de eerste smartphonechip die is gebakken op TSMC’s 3nm-procedé. Dynamic Islands: Waar iPhones voorheen een notch hadden boven aan het scherm stapt Apple nu volledig over naar een dynamic island, zoals de iPhone 14 Pro modellen ook hadden.

Wat wordt de prijs?

Er wordt op dit moment op het hoofdkantoor nog gediscussieerd over een mogelijke verhoging van de prijzen ten opzichte van de iPhone 14 modellen. Het is namelijk niet zeker of het wel noodzakelijk is om de prijzen te verhogen. Maar hoe het er nu naar uit ziet zullen de prijzen, net als bij eerdere iPhone series, toch weer omhoog gaan.