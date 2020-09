Deze launch games speel je meteen op Xbox Series X en S (trailers) - Apparata

De volgende generatie consoles komt eraan en met de launch van de Xbox Series X en S speel je deze games.

Deze week was de week van Xbox. Microsoft kondigde de Xbox Series S en onthulde de prijzen van de twee aankomende consoles (check hier de specs en verschillen). We weten nu dat we vanaf 10 november aan de slag kunnen met de volgende generatie consoles. Maar welke next-gen Xbox Series X-games pik je bij launch op? Slechts een handjevol, zover we nu weten.

Fans van Assassin’s Creed en Dirt kunnen zich in elk geval verheugen op de Xbox Series X launch, want die twee franchises komen met een launch game. Dat zijn zo’n beetje de enige twee games die direct uitkomen. Maar later die maand staat er nog meer lekkers op de planning. Over de non-launch games voor Xbox Series X en S lees je onderaan het artikel meer.

Xbox Series X en S launch games

Hoewel er rond de feestdagen een hoop games uit zullen komen, weten we pas van enkele titels zeker dat ze meteen op de Xbox Series X en S te spelen zullen zijn. Voor alle games in dit lijstje geldt dat ze ook beschikbaar zullen zijn op de huidige Xbox One.

Assassin’s Creed: Valhalla

Dirt 5

Watch Dogs: Legion

Tetris Effect: Connected

Yakuze: Like A Dragon

Gears Tactics

Mogelijke launch games

Andere games die al eerder aangekondigd waren komen ook ergens rond de release van de Xbox Series X en S uit. Op het moment van schrijven is nog niet bekend of titels als The Witcher 3: Wild Hunt, Call of Duty: Black Ops Cold War, Marvel’s Avengers, Fortnite en NBA 2K21 tijdens launch al beschikbaar zijn.

Games die later voor Series X en S uitkomen

Tot slot games die later naar next-gen komen. Deze categorie omvat natuurlijk letterlijk iedere game die na 10 november in de winkels ligt. Maar concreet is er maar eentje die we hier hoeven noemen: Cyberpunk 2077. De langverwachte RPG van Witcher-maker CD Projekt Red komt in eerste instantie voor de huidige generatie uit. In 2021 zal het spel vervolgens op next-gen consoles uit komen.