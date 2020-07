Gelekt: iPhone 12 krijgt weer gênante hoeveelheid RAM

Verwacht niet dat de Apple iPhone 12 ook maar iets vooruit gaat op RAM.

Apple brengt jaarlijks in of rondom september een nieuwe lijn iPhones uit. Dit jaar kijken fans uit naar de nieuwe Apple iPhone 12. Het is daarentegen nog maar de vraag hoe pijnlijk onze onvermijdelijke vergelijkingen met andere toestellen zullen worden. Als een recente lek waar is, dan verliest Apple in elk geval op het gebied van RAM wederom per definitie.

Apple iPhone 12 faalt weer met RAM

Volgens lekker @L0vetodream (via MacRumors)zal de standaard iPhone 12 namelijk wederom maar 4GB RAM meekrijgen. De Pro-variant (en eventuele Pro Max) krijgt 6GB mee. Dat zijn hoeveelheden die zelfs voor een budget-phone anno 2020 nog maar net acceptabel zijn. En als Apple de tendens van peperdure smartphones zal blijven volhouden, dan is het best wel een beetje gênant.

Professional 6GB

General 4GB — 有没有搞措 (@L0vetodream) July 9, 2020

Neem bijvoorbeeld de Poco M2 Pro; een budgetphone van zo’n €170 met standaard 4GB RAM. Als de standaard Apple iPhone 12 dezelfde prijs krijgt als de standaard iPhone 11, dan betaal je meer dan 4 keer zoveel voor een smartphone met het werkgeheugen van een Chinese wegwerpsmartphone. Zelfs de goedkopere OnePlus Nord heeft standaard meer werkgeheugen dan de allerduurste iPhone 12 Pro Max zou krijgen. Ongekend.

Apple kan toch presteren

Dat neemt niet weg dat Apple nooit een complete flop uitbrengt wat betreft performance. Mede door een snoeiharde processor weet Apple hun iPhone altijd een stevige hoeveelheid rekenkracht mee te geven, wat de afhankelijkheid van RAM vermindert. Vermoedelijk krijgt de Apple iPhone 12 bij de release dit jaar een gloednieuwe Apple Bionic A14 chipset mee.

Maar dat neemt niet weg dat RAM een centraal onderdeel van elke computer is. En met zo’n magere hoeveelheid moet iOS keihard blijven opschonen. Soms is het met andere woorden fijner als je gewoon meerdere apps open kunt laten staan zonder dat het besturingssysteem het heft in eigen handen neemt.

Hoe dan ook, aankomende september zullen we officieel weten of Apple eindelijk met een upgrade komt. Niet dat iemand dat verwacht, want Apple en RAM zijn nooit dikke vrienden geweest..

