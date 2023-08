Uitbreiding EV-laadpunten in Duitsland moet sneller

Het aantal openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s moet binnen een rap tempo worden opgevoerd, zo heeft de EU afgesproken. Het Duits Verbond Der Automobielindustrie (VDA) ziet dat ook het aantal EV’s op de Duitse wegen toeneemt en dat lijkt ook alleen maar meer te worden in de toekomst. Het aantal Duitse oplaadpunten loopt echter nog achter, concludeert de brancheorganisatie voor Duitse autofabrikanten. Daar moet verandering in komen.

Missende oplaadpunten

Volgens de VDA is er gemiddeld momenteel beschikbaarheid voor 22 elektrische en plug-in hybride auto’s per laadpunt. Dit aantal is al flink verhoogd vergeleken met het aantal in 2021; toen waren het er nog veertien. Het is dan ook de bedoeling dat het aantal openbare oplaadpunten verviervoudigd wordt. Het uiteindelijke doel is om in 2030 een miljoen openbare laadpunten in Duitsland te hebben.

Echter, de huidige snelheid waarop de oplaadpunten geplaatst worden is de langzaam volgens de organisatie. Het is daarom zaak om dit proces te versnellen. Dit maakt elektrisch rijden aantrekkelijker voor iedereen. Bovendien is het een duurzamere manier van rijden, wat het an sich waard maakt om in te investeren.

Elektrische auto’s opladen in Nederland

Ook in Nederland is het op steeds meer plekken mogelijk om je EV op te laden. Ook de zogenoemde snellaadstations zijn overal te vinden langs de hoofdwegen. In ons land zijn er sinds januari dit jaar in totaal 120.000 openbare oplaadpunten te vinden. Zo tellen we op het moment van schrijven ook al 4.200 snellaadstations door het hele land.

Duitsland biedt 72.000 laadpunten die voornamelijk te vinden zijn in het midden en het westen van het land. Ook in de steden vind je veel openbare opladers om je auto op te laden. Bovendien zijn er zo’n 16.000 snelladers te vinden. Als je dit aantal vergelijkt met dat van Nederland, dan zou je kunnen stellen dat Duitsland inderdaad achter loopt. De laadpaaldichtheid ligt een stuk lager. Omdat het in sommige delen van Duitsland lastig is om je elektrische auto in de buurt op te laden, is het des te meer aan te raden om je reis naar de oosterburen voor te bereiden wanneer je elektrisch rijdt.

Verder lezen?

Oplaadpunten in de buurt

Er wordt in heel Europa hard gewerkt aan het rap toevoegen van laadpunten, wat voordelig is voor iedereen die een EV bezit. Laadpunten zijn verspreid door heel Europa te vinden, zodat je als je op vakantie gaat, er altijd wel eentje kunt vinden. Check vooraf nog steeds goed waar alle laadpunten te vinden zijn, zodat je niet voor verrassingen kan komen te staan. Via de ANWB kun je eenvoudig alle mogelijke oplaadpunten in het binnen- en buitenland vinden. Ook laadpas aanbieders bieden handige tools om makkelijk laadpunten in de buurt te vinden. Vergelijk hier de beste laadpassen.

Naast de snelladers langs snelwegen, zijn er ook in woonwijken veel verschillende openbare oplaadpunten te vinden. Heb je een eigen laadpaal, dan profiteer je van het gemak om altijd je EV op te kunnen laden voor vertrek. Bezit je deze niet, dan zijn de openbare oplaadpunten in je wijk ook zeker een goede uitkomst. Het is dan ook niet gek dat de VDA meer publieke laadpalen wil binnen gemeenten en diverse steden in Duitsland. Het totaal aantal mensen met een EV groeit en dus zal het aanbod aan laadpalen mee moeten groeien.